Çiftlik kazıldı 25 ceset çıktı

Meksika'nın Jalisco eyaletindeki bir çiftlikten 25 ceset çıktı. Polis, ülkenin en güçlü uyuşturucu kartellerinin hüküm sürdüğü eyaletin Tlajomulco kentindeki bir çiftlikte arama çalışması başlattı. Çiftlikte yapılan kazı çalışmalarında 52 torbanın içinde 5'i kadın olmak üzere 25 ceset bulundu. Jalisco Eyalet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, cesetlerden 6'sının aileleri tarafından teşhis edildiği ve ilerleyen süreçte analizlere devam edileceği kaydedildi. Kimlikleri tespit edilenlerin sabıka kaydı bulunduğunu belirten yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini aktardı. Bölgede faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli, en güçlü grup olarak biliniyor. Eylülde, Guadalajara yakınlarında bir kuyuda bulunan 119 poşetteki vücut parçalarının 41 kişiye ait olduğu tespit edilmişti.

40 BİN KİŞİ KAYIP

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalı'nın yerlerinden edildiği süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu. 120 milyon nüfuslu ülkede, geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği vurgulandı.