Cinsel istismar iddialarının ardından şaşırtan karar! Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew kraliyet görevlerini bıraktı

Aralarında reşit olmayan çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunan ve insan ticareti ile suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Eipstein geçtiğimiz aylarda hücresinde ölü bulunmuştu.

York Dükü Prens Andrew hakkında, Epstein aracılığıyla reşit olmayan bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddiaları da vardı. Prens Andrew, aylardır adının geçtiği iddialarla ilgili olarak ilk kez Cumartesi günü televizyon ekranlarına çıkmış ve BBC'nin Newsnight programında kendisine yöneltilen soruları yanıtlamıştı.

Prens röportajda, 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını öne süren ABD vatandaşı Virginia Giuffre'nin iddialarını yalanladı ve olayın yaşandığı söylenen 10 Mart 2001 tarihinde kızı Beatrice ile İngiltere'nin Woking şehrinde pizza yemeye gittiğini söyledi.