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iddialarının ardından şaşırtan karar! 'in oğlu kraliyet görevlerini bıraktı

Kraliçe II.Elizaberth'in küçük oğlu iddiaları nedeniyle kraliyet görevlerini bıraktı. ABD'de fuhuş ağı oluşturma suçundan yargılanan ve hücresinde ölü bulunan ünlü milyarder ile yakın arkadaşlığı nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alan Prens Andrew iddiaları reddetmiş ancak bu tepkilerin artmasına neden olmuştu. Prens Andrew, bu gelişmelerin ardından kraliyet görevlerinden çekilme kararı aldı.

Giriş Tarihi: 21.11.2019 08:38 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 08:47
Cinsel istismar iddialarının ardından şaşırtan karar! Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew kraliyet görevlerini bıraktı

Aralarında reşit olmayan çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunan ve insan ticareti ile suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Eipstein geçtiğimiz aylarda hücresinde ölü bulunmuştu.

York Dükü Prens Andrew hakkında, Epstein aracılığıyla reşit olmayan bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddiaları da vardı. Prens Andrew, aylardır adının geçtiği iddialarla ilgili olarak ilk kez Cumartesi günü televizyon ekranlarına çıkmış ve BBC'nin Newsnight programında kendisine yöneltilen soruları yanıtlamıştı.

Prens röportajda, 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını öne süren ABD vatandaşı Virginia Giuffre'nin iddialarını yalanladı ve olayın yaşandığı söylenen 10 Mart 2001 tarihinde kızı Beatrice ile İngiltere'nin Woking şehrinde pizza yemeye gittiğini söyledi.

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Cinsel istismar iddialarının ardından şaşırtan karar! Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew kraliyet görevlerini bıraktı
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