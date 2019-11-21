‘Erdoğan arabulucu olsun’

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Cemmuve Keşmir meselesini Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda gündeme getirdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Azad Keşmir Cumhurbaşkanı Mesud Han, örnek aldıkları Erdoğan'ın İslam dünyasına yeni bir güç kazandırdığını söyledi. SABAH'a konuşan Han, "Kendisi 2017'de Pakistan'a geldiğinde ve parlamentolarımızın birleşik oturumuna hitap ettiğinde de Cemmu ve Keşmir meselesini gündeme getirdi. Hindistan'a ve Pakistan'a, BM kararlarına göre ve Cemmu ve Keşmir halkının isteklerine göre birlikte çözüm getirmeleri için çağrıda bulundu. Ve 5 Ağustos'tan sonra, Hint eylemlerini eleştiren güçlü ve açık bir mesaj yayınladı. Aynı zamanda Pakistan ile Cemmu ve Keşmir halkıyla tam dayanışma duygularını ifade etti" dedi. Türk hükümeti ve halkına teşekkür eden Han, "Biz Erdoğan'a bu konuda tamamen güveniyoruz. Erdoğan iki ülke arasında iyi bir arabulucu, uzlaştırmacı olabilir" diye konuştu.