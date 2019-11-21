Hepsi çocuk katili

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Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), iç savaşın başlamasından bu yana büyük kısmı Beşşar Esed rejimi ve destekçilerince olmak üzere en az 29017 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. SNHR, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla, Suriye'deki iç savaşın mağdur ettiği çocukları ele alan bir rapor yayımladı.Rapora göre, Suriye'de Mart 2011'den bu yana en az 29017 çocuğun çatışan taraflarca öldürüldüğü ifade edildi. Rejim ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, bunlardan 22753'ünü öldürürken, rejim güçlerine destek sağlayan Rusya'nın hava saldırılarında ise 1928 çocuk hayatını kaybetti. SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK 214 ve terör örgütü DEAŞ 956 çocuğu katletti. Girilen çatışmalarda askeri muhalifler ve rejim karşı silahlı gruplar toplam 1048, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri 924 çocuğun ölümüne sebep oldu. Kimliği belirsiz taraflar ise 1194 çocuğu öldürdü.Rapora göre, rejimin Mart 2011'den bu yana kimyasal silahlar kullanarak düzenlediği saldırılarda 186 çocuk hayatını kaybetti. Rejimin uyguladığı ablukalar soncu ise 305 çocuk, yetersiz beslenme ve ilaç yetersizliği sonucu yaşamını yitirdi.İç savaşın başlamasından bu yana Suriye'de alıkonulan on binlerce çocuktan en az 5043'ü halen çatışan gruplarca alıkonuluyor. Rejim zindanlarında 3618 çocuk bulunurken, terör örgütü YPG/PKK ise 722 çocuğu alıkoyuyor. DEAŞ'ın elinde ise 326 çocuk tutsak bulunuyor. Askeri muhalifler 348, rejim karşıtı askeri gruplar ise 29 çocuğu alıkoymaya devam ediyor.Bu arada İran destekli gruplar, dün İdlib kentindeki bir sığınmacı kampına füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti, 40 sivil de yaralandı.