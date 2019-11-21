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Konut projesi yerel halkı zenginleştiriyor

Çin'deki konut projesi çalışmasıyla yerel halkın ekonomik durumu ciddi bir sıçrayış gösterdi. Bölgedeki ekonomik gelişimin bir diğer önemli unsuru ise turistik bölgeler oldu...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 18:19
Konut projesi yerel halkı zenginleştiriyor

Çin'in kuzeybatısında bulunan Karız Kanalı kasabası; Karız Kanalı Müzesi, Karız Kanalı Parkı, Jiaohe konaklama noktası gibi büyük avantajlı turizm kaynaklarını kullanıp, yerel unsurlarla zenginleştirilmiş aile pansiyonları inşa ederek turistleri ağırlıyor ve yerel halkın gelir kaynaklarını çeşitlendiriyor.

Kasaba yönetimi, hizmet sektörünü geliştirerek yerel halkın gelirini ve istihdam olanaklarını önemli ölçüde arttırdı.

YILLIK GELİR 20 BİN YUAN ARTTI

Kasabanın görünümünü güzelleştirip turizmi geliştirme çabaları sayesinde 3 bin kişinin ekonomik durumu iyileşirken, kişi başına düşen yıllık gelir 20 bin yuan arttı.

Toplam 303 ailenin evleri yenilendikten sonra kasabada açılan Aile Pansiyonu Derneği'nde yerel sakinlere yeme-içme ve otelcilik hizmetleri alanında eğitim verilmeye başlandı. Şu ana kadar kasabada 50 pansiyon inşa edilerek hizmete açıldı.

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Konut projesi yerel halkı zenginleştiriyor
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