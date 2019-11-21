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Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde

ülkesi Laos'un kuzeybatısında 6,1 büyüklüğünde meydana geldi. yapılan açıklamada, yerel saatle sabah 06.50'de Laos'un Tayland sınırında bulunan Xayaboury kentinde 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 21.11.2019 08:01
Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un kuzeybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumundan yapılan açıklamada, yerel saatle sabah 06.50'de Laos'un Tayland sınırında bulunan Xayaboury kentinde 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

Tayland'ı da etkileyen deprem, ülkenin kuzey kesimleri başta olmak üzere başkent Bangkok'ta hissedildi.

Merkez üssü Mueang Nan bölgesi olan depremin yerin 31 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

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Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem
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