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Haberi: Milyonerin kızının öldürülmesinde tüyler ürperten detaylar ortaya çıkıyor! Gaz maskesi takarak…

Dünyaca ünlü milyoner David Millane’nin kızının vahşice katledilmesi ile ilgili görülen davada gelişmeleri yaşanıyor. Hatırlanacağı üzere 22 yaşındaki genç kız Yeni Zelanda’ya tatile gitmiş ve 22. Yaş gününde ailesi ile hiçbir şekilde iletişime geçmemişti. Hal böyleyken kızlarını merak eden aile polise haber vermiş ve korkunç gerçek ile karşılaşmışlardı. Cesedi bir bavulda bulunan genç kızın cani katilinin davası görülmeye devam ediyor. Katilin savunması dinlenirken, tüyler ürperten bir detay daha ortaya çıktı. İşte milyonerin kızının öldürülmesi davasında yaşanan son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 21.11.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 08:09
Son Dakika Haberi: Milyonerin kızının öldürülmesinde tüyler ürperten detaylar ortaya çıkıyor! Gaz maskesi takarak…

Yaklaşık 1 yıl önce Yeni Zelanda'da yaşanan ve ülkeyi ayağa kaldıran vahşetin davasına devam edilirken gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında sırt çantasıyla birlikte tatile Yeni Zelanda'ya giden 22. Yaş gününe girerken ailesi ile hiçbir şekilde iletişime geçmedi. Kızlarının kendilerini aramamasından şüphelenen aile durumu polise bildirdi ve korkunç gerçek ortaya çıkmaya başladı.

MAHKEMEDE ŞOK SAVUNMA

Cesedi bir bavulun içinde bulunan 22 yaşındaki genç kadının katil zanlısının yargılanmasına devam edildi. Mahkemede, genç kadın ile ilgili şoke eden sözlerde bulundu.

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Son Dakika Haberi: Milyonerin kızının öldürülmesinde tüyler ürperten detaylar ortaya çıkıyor! Gaz maskesi takarak…
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