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Günün : Ölüyü adeta yeniden canlandırdılar! Dünya şokta

'den dünyanın konuştuğu bir geldi. Son yıllarda bazı ülkelerde özellikle zenginler tarafından gelenek haline getirilen insan dondurma işlemi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İddiaya göre, varlıklı insanlar kendilerini dondurarak ileriki bir tarihte aynı yaşta yeniden canlanacaklarına inanıyorlar. Bugüne kadar bu durum kanıtlanmamış bir şeydi. Anca ABD'li doktorlar, yaptıkları çalışma ile adeta ölüyü dirilttiler. İşte tüyler ürperten son dakika gelişmesinden çarpıcı detaylar...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 09:53
Günün son dakika haberi: Ölüyü adeta yeniden canlandırdılar! Dünya şokta

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde dünyayı şoke eden bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika haberine göre yıllardır bilim kurgu filmlerine konu olan 'dondurulmuş insanın canlanması' olayı gerçek oldu! ABD'li doktorlar çığır açan bir yöntemle, vücudundaki tüm kanı dondurulan hastayı yeniden canlandırdı. ABD'de; bir gün yeniden canlandırılmalarını sağlayacak teknolojinin bulunacağı umudunu taşıyanlar, öldüklerinde bedenlerini özel donduruculara koyduruyorlar.

İşte son dakika haberinden dikkat çeken detaylar...

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Günün son dakika haberi: Ölüyü adeta yeniden canlandırdılar! Dünya şokta
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