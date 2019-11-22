Günün son dakika haberi: Ölüyü adeta yeniden canlandırdılar! Dünya şokta

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde dünyayı şoke eden bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika haberine göre yıllardır bilim kurgu filmlerine konu olan 'dondurulmuş insanın canlanması' olayı gerçek oldu! ABD'li doktorlar çığır açan bir yöntemle, vücudundaki tüm kanı dondurulan hastayı yeniden canlandırdı. ABD'de; bir gün yeniden canlandırılmalarını sağlayacak teknolojinin bulunacağı umudunu taşıyanlar, öldüklerinde bedenlerini özel donduruculara koyduruyorlar.

İşte son dakika haberinden dikkat çeken detaylar...