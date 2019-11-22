Güvenli bölge tamam harekât bölgesi temizlendi

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD ve Rusya ile varılan mutabakat çerçevesinde 145 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgenin tamamlandığını belirterek, "Kırıntıları içeride, harekât bölgesine doğusunda ve batısından tacizler geliyor" dedi. Barış Harekâtı ile ilgili bilgi veren Akar, "Uyuyan hücreler olmakla birlikte genel anlamda harekât bölgesi temizlenmiş durumda" diye konuştu. Bakanlığının bütçe görüşmelerinde gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Akar, ayrıca şunları söyledi:* TSK, DEAŞ ile göğüs göğse savaşan tek ordu olup, 3 binden fazla radikal DEAŞ'lıyı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi.* Kürt kardeşlerimizle sorunumuz olmadığını ifade etmemize rağmen Barış Pınarı Harekâtı'nı yalnız yapmak zorunda kaldık. Türkler ve Kürtler kardeştir. Biz, et ve tırnak gibiyiz.* Soçi Mutabakatı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusundan 34 bin YPG'li Güvenli Bölge dışına çıkartıldı.* Yaptığımız harekatların sonucu terör koridoru, terör devleti oluşturulması hayali bitti.* S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız* (Bedelli askerlik) 31 Aralık'a kadar müracaat alımı sürecek, Ocak 2020'den itibaren yükümlülerin birlik, celp ve sevk dönemleri açıklanacak.