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Son Dakika Haberi: İşkence edip öldürdüler! Pizza söyleyip hiçbir şey olmamış gibi eğlendiler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () Ocak 2018'de Nijeryalı 'nin işkenceyle öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Olayın tek görgü tanığı Burcu Çelik dinlenirken, korkunç olayla ilgili son dakika detayları ortaya çıktı. Mahkemede ağlayarak konuşan Burcu Çelik, "Kennedy Taomwabwa Dede'nin işkence yapılırken yardım çığlığı attığını" anlattı. Dede’yi öldürenlerin, olayın ardından pizza söyleyip eğlencelerine devam etmeleri ise kan dondurdu. İşte mahkeme salonunda buz kestiren o ifadeler…

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 22.11.2019 16:30 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 16:31
Son Dakika Haberi: İşkence edip öldürdüler! Pizza söyleyip hiçbir şey olmamış gibi eğlendiler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () Ocak 2018'de Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede'nin işkenceyle öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada, olayın tek görgü tanığı Burcu Çelik dinlendi. Mahkemede ağlayarak konuşan Burcu Çelik, "Kennedy Taomwabwa Dede'nin işkence yapılırken yardım çığlığı attığını" anlattı. Dede'yi öldürenlerin olay geçesinde, yaşananları keyifle anlattığını söyleyen Çelik, "Gece pizza çağırdılar yediler" dedi.

İŞTE KAN DONDURAN OLAYIN DETAYLARI...

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Son Dakika Haberi: İşkence edip öldürdüler! Pizza söyleyip hiçbir şey olmamış gibi eğlendiler
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