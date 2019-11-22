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'da terör örgütü PKK/YPG yanlısı dernek kapatıldı

Rus mahkemesi, terör örgütü PKK/YPG yanlısı, sözde Kürt kadınların haklarını savunan "Beritan" derneğini siyasi faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle kapattı. 'ya bağlı Adıgey Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG yanlısı Beritan derneğinin faaliyetleri durduruldu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.11.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 11:37
Rusya'da terör örgütü PKK/YPG yanlısı dernek kapatıldı

Rus mahkemesi, terör örgütü PKK/YPG yanlısı, sözde Kürt kadınların haklarını savunan "Beritan" derneğini siyasi faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle kapattı. Rusya'ya bağlı Adıgey Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG yanlısı Beritan derneğinin faaliyetleri durduruldu.

SİVİL TOPLUM KURULUŞ YASALARINA AYKIRI

Açıklamada, "Dernek, siyasi faaliyet yürütmesi nedeniyle kapatıldı. Bu, kendi tüzüğüne ve Rusya'nın sivil toplum kuruluş yasalarına aykırıdır." ifadesi kullanıldı.

Sözde Kürt kadınların haklarını savunan dernek temsilcilerinin, Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisinin eylemlerine ve Türkiye'ye yönelik siyasi nitelikli açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

Beritan Derneği, Adıgey Cumhuriyeti'nin Beloye bölgesinde 2015'te kurulmuştu.

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Rusya'da terör örgütü PKK/YPG yanlısı dernek kapatıldı
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