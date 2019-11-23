Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı

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Avustralya'nın Sydney kentinde, 38 haftalık hamile olan Rana Elasmar (31) isimli Müslüman kadın, kendisi gibi başörtülü arkadaşlarıyla kafede otururken bir erkeğin saldırısına uğradı. Elasmar'ın Parramata semtindeki Church Street üzerinde bulunan bir kafede arkadaşlarıyla oturduğu masaya yaklaşan Stipe Lozina (43), genç kadına yumruk ve tekme atmaya başladı. Aldığı darbeler sonucu yere düşen Elasmar, saldırganın elinden arkadaşları ve kafede bulunanların yardımıyla kurtuldu. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. Avustralya İslam Konseyleri Federasyonu saldırıyı kınadı.