Guatemala Devlet Başkanı’ndan İstanbul Havalimanı’na övgü

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Özelbir ziyaret için eşi Patricia de Morales ile birlikte İstanbul'da bulunan Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales dün ülkesine döndü.Türkiye'den ayrılmadan önce İstanbul Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Morales İstanbul'a ilk kez geldiğini belirterek "İstanbul hakkında iyi şeyler duymuştum. Gelip gördükten sonra çok daha fazla etkilendim" dedi. Morales "Hem tarihi hem de kültürel açıdan çok zengin bir şehir. Boğaz'a karşı yemek yedim. Manzaraya doyamadım. Camilerin arkasından güneşin doğusunu seyrettim. Gerçekten çok etkiledim. Troya'yı da görmek istiyoruz" diye konuştu. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı ve İGA Kurumsal İlişikler Direktörü Turgay Yaman ile birlikte terminal binasını gezen ve İGA Operasyon Kontrol Merkezi (AOCC) Direktörü Fatih Mere'den bilgi alan Morales "Sıfırdan başlayıp 42 ay gibi sürede hiçbir beklenti vermeyen bir alanın böyle bir havalimanına dönüşmesi çok etkileyici. Türkiye coğrafi konumunun avantajını çok güzel değerlendirdi" dedi. Morales,Türkiye ile ülkesi arasında direk uçuş yapılmasını istedi.