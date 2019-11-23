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donduran olay! ettiler ardından da utanmadan bir de…

İngiltere’nin başkenti Londra’dan gelen son dakika haberi dondurdu. Başkent’teki Soho’da genç bir kadın gittiği gece kulübünde dehşet dolu dakikalar yaşadı. Kulüpte tek başına dans edip eğlenen genç kadın bir süre sonra yanına kendi yaşlarında iki erkeğin geldiğini farketti. İşte ne olduysa bu dakikalardan sonra oldu. Genç kadın ne olduğunu bile anlamadan yerlerde sürüklenmeye başladı. 2 utanmaz adamın tecavüzüne uğrayan talihsiz kadın kendisine, dehşeti yaşatan 2 kişinin ettikten sonra yaptıkları karşısında bir kez daha şoka uğradı. İşte kan donduran son dakika olayına ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 23.11.2019 19:12 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 19:18
Kan donduran olay! Tecavüz ettiler ardından da utanmadan bir de…

İngiltere'de başkent Londra'da meydana gelen son dakika olayı duyanların kanını dondurdu. Londra Soho'da bulunan bir gece kulübüne giden 23 yaşındaki genç kadın kulüpte tek başına dans ederken bir süre sonra yanına iki erkeğin geldiğini gördü. İşte tüm korkunç dakikaların fitilini bu tanışma ateşledi. Genç kadın bir süre bu 2 kişiyle dans ederken bir anda şoka uğradı. Bir anda kendini yerlerde sürüklenirken bulan talihsiz kadın bu iki kişinin tecavüzüne uğradı. Genç kadın kendisine eden kişilerin tecavüzün ardından yaptıkları karşısında bir kez daha şoka uğradı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

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Kan donduran olay! Tecavüz ettiler ardından da utanmadan bir de…
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