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’de üst üste iki günde iki bulundu

'nın şehrinde inşaat çalışmaları sırasında bulunan 2'nci 'nda kalma patlamamış nedeniyle çevredeki 6 bin 500 kişi tahliye edildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 23.11.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 16:59
Köln’de üst üste iki günde iki bomba bulundu

Köln'ün Zollstock semtindeki Karlheinz-Steimel-Weg caddesinde devam eden inşaat çalışmaları sırasında bulunan bomba sebebiyle 500 metrelik bir alan Cumartesi sabahı güvenlik şeridiyle çevrelendi.

Bölge sakinleri ve yaşlılar yurdu dahil olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 kişi belediye taraından bir okula yerleştirildi. Zollstock yakınında bulunan demiryolu istasyonunda park halinde içinde tehlikeli sıvı madde bulunan vagonlar güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.



Almanya'da 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma, patlamamış binlerce bomba, uzun yıllardır inşaat ve yol yapım çalışmalarında ortaya çıkarılıyor ve uzman ekiplerce etkisiz hale getiriliyor.

125 kilogram ağırlığındaki İngiliz yapımı bombanın gün içinde etkisiz hale getirilmesi bekleniyor.

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Köln’de üst üste iki günde iki bomba bulundu
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