Resim galerileri ve müze inşa edildi köy sanatçıların uğrak yeri oldu

Cimsar ilçesi yönetimi, 2016 yılında 76 milyon yuandan fazla fon sağlayarak taş sanatları müzesi, bahçe sanatçıları derneği, resim galerisi gibi tesis ve düzenlemeleri hayata geçirirken turizmin gelişmesine de imkân tanıdı. Böylece sanata duyarlı insanlar da bu bölgeyi tercih etmeye başladı.

56 TURİSTİK GİRİŞİM BAŞLATILDI



2017 yılında ise 46,6 milyon yuan ek yatırımla söz konusu alanların yeşillendirilmesi ve güzelleştirilmesine odaklanıldı. Bugüne kadar 6 sanat çiftliği ile 3 ressamlık ve yazarlık atölyesi kuruldu, 56 büyük ölçekli turistik girişim başlatıldı.



Köy; ekolojik ortamı, otantik gelenekleri ve iyi durumdaki altyapı tesisleriyle aralarında ünlü ressam Wu Weihua'nın da bulunduğu çok sayıda ressam ve öğrenciyi çekiyor. Verilere göre köyde yılda 5 binden fazla turist ağırlanıyor.

KÖYLÜLER EKONOMİK OLARAK KALKINDI



Köyün sakinlerinden Ma Shengxi ve ailesi, başlangıçta her yıl 7 veya 8, şimdi ise yılda 200'ü aşkın ressamı ağırladıklarını ifade ediyor. Ressamların köyü keşfedip ziyaret etmesiyle köylülerin gelirleri büyük ölçüde yükselirken kültürel yaşamları da zenginleşti.



Ressam Liu Yanhong, yıllardır burada eserler veriyor. Xiaofenzi köyünün daha önce fakir bir köy olduğunu söyleyen Liu, şimdilerde ressamların yanı sıra Merkezi Güzel Sanatlar Akademisi, Tianjin Güzel Sanatlar Akademisi ve Xi'an Güzel Sanatlar Akademisi mensupları dâhil olmak üzere ülkenin dört bir yanından öğrencilerin buraya resim çizmeye geldiklerini kaydetti.



Xiaofenzi köyü, yoğun çabalar sayesinde 2016 yılında Cimsar ilçesinin güneyindeki dağlık bölgede turizmin gelişmesine bir örnek teşkil eder hale geldi, 2017 yılında da il düzeyinde "kırsal güzelliği en iyi şekilde yansıtan köy" unvanını aldı.