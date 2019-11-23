Son dakika haberi: Güpegündüz yaşandı! Yarı çıplak koca ağaçta saklandı, saniye saniye kaydedildi

Güney Amerika ülkesi Brezilya, bir süredir Facebook'ta yayınlanan ve ülke çapında adeta viral olan videoyu konuşuyor. Videoda yer alan görüntüler o kadar ilginç ki, ülke ajansları tarafından da okuyucularına son dakika haberi olarak okuyuculara aktarılıyor. Brezilya'da henüz belirlenemeyen bir şehrin sokak ortasında yaşanan olayda, yarı çıplak hâldeki bir anda güvenlik kameralarına takılıyor. Sokak ortasında arkasına bakarak koşan adam, yolun sonundaki kaldırımda bulunan ağaca ulaşıyor. Hemen ardından saniyeler içerisinde ağaca tırmanan yarı çıplak adam, bir anda gözlerden kayboluyor.

HER DETAYI BİRBİRİNDEN İLGİNÇ

Görüntülerde, kocasını kovalayan kadın da yer alırken; ağaca tırmanan yarı çıplak adam dakikalar sonra hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşıyor. Yerel medya, görüntünün fenomene dönüştüğünü ve binlerce sosyal medya kullanıcısının hayrete düştüğünü bildiriyor.

İşte, o görüntüler ve son dakika haberinin detayları...