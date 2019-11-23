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haberi: Güpegündüz yaşandı! Yarı çıplak koca ağaçta saklandı, saniye saniye kaydedildi

Brezilya'da yaşanan ve ajanslar tarafından da duyurulan olay, bir süredir ülke gündeminin en çok konuşulan haberleri arasında yer alıyor. Zira, güvenlik kameralarına takılan görüntüler, oldukça ilginç bir olayı konu ediniyor. Güpegündüz bir sokak ortasında yarı çıplak vaziyette koşan erkek, peşindeki karısından kurtulmak için ağaca tırmandı. Sadece saniyeler içerisinde gözlerden kaybolan adam, dakikalar sonra ise hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. İşte, günün ilginç son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 08:20 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 08:28
Son dakika haberi: Güpegündüz yaşandı! Yarı çıplak koca ağaçta saklandı, saniye saniye kaydedildi

Güney Amerika ülkesi Brezilya, bir süredir Facebook'ta yayınlanan ve ülke çapında adeta viral olan videoyu konuşuyor. Videoda yer alan görüntüler o kadar ilginç ki, ülke ajansları tarafından da okuyucularına haberi olarak okuyuculara aktarılıyor. Brezilya'da henüz belirlenemeyen bir şehrin sokak ortasında yaşanan olayda, yarı çıplak hâldeki bir anda güvenlik kameralarına takılıyor. Sokak ortasında arkasına bakarak koşan adam, yolun sonundaki kaldırımda bulunan ağaca ulaşıyor. Hemen ardından saniyeler içerisinde ağaca tırmanan yarı çıplak adam, bir anda gözlerden kayboluyor.

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Görüntülerde, kocasını kovalayan kadın da yer alırken; ağaca tırmanan yarı çıplak adam dakikalar sonra hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşıyor. Yerel medya, görüntünün fenomene dönüştüğünü ve binlerce sosyal medya kullanıcısının hayrete düştüğünü bildiriyor.

İşte, o görüntüler ve son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Güpegündüz yaşandı! Yarı çıplak koca ağaçta saklandı, saniye saniye kaydedildi
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