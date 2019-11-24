En fazla DEAŞ’lı Suudi Arabistan’dan

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MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği DEAŞ operasyonunda örgütün istihbaratçısı olduğu değerlendirilen şahsın bilgisayarında ülkelerden örgüte katılanların listesi çıktı. Listeye göre örgüte 81 ülkeden 3 bin 846 kişi katıldı. İlk sırada 700 kişi ile Suudi Arabistan, ikinci sırada 650 kişiyle Tunus, üçüncü sırada 400 kişiyle Faslıların yer alırken, 300-350 teröristin Avrupa'dan diğerlerinin de ABD ile Ortadoğu ülkelerinden geldiği ortaya çıktı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğerlerinin sınır dışı edileceği belirtildi.