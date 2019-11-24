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BEKİR COŞKUN Dünya
Giriş Tarihi: 24.11.2019
En fazla DEAŞ’lı Suudi Arabistan’dan
Mersin'de MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği DEAŞ operasyonunda örgütün istihbaratçısı olduğu değerlendirilen şahsın bilgisayarında ülkelerden örgüte katılanların listesi çıktı. Listeye göre örgüte 81 ülkeden 3 bin 846 kişi katıldı. İlk sırada 700 kişi ile Suudi Arabistan, ikinci sırada 650 kişiyle Tunus, üçüncü sırada 400 kişiyle Faslıların yer alırken, 300-350 teröristin Avrupa'dan diğerlerinin de ABD ile Ortadoğu ülkelerinden geldiği ortaya çıktı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğerlerinin sınır dışı edileceği belirtildi.
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