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'daki toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Afrika ülkelerinden 'da yol açtığı ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 60'a çıktı. Kenya'da, geçen sene meydana gelen toprak kaymalarında en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.11.2019 21:22 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 21:23
Kenya'daki toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Adını vermek istemeyen bölge yetkilisi yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Pokot bölgesinde dün şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 24'ten 60'a yükseldiğini belirtti.

Yetkili, 7 kişinin de kaybolduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel farklılık gösteriyor.

Kenya'da, geçen sene meydana gelen toprak kaymalarında en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kenya'daki toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
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