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Kuran’ı yakana tekmeli tepki

Giriş Tarihi: 24.11.2019
Kuran’ı yakana tekmeli tepki
Sık sık İslam karşıtı olaylarla gündeme gelen Norveç'te yine İslam karşıtı bir girişim daha yaşandı. Düzenlenen bir gösteride aşırı sağcı bir şahıs, eline aldığı Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Alev alan Kur'an-ı Kerim'i İslam'a hakaret etmek için etrafta toplanan kalabalığa gösteren adama, olay yerinde bulunan Filistinli Müslüman bir genç üzerine atlayarak tekmelerle karşılık verdi. Provokatöre tepki gösteren gence polis müdahale etti. Provokatör ise polise sığındı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, Filistinli gence destek mesajları yağdı.
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Kuran’ı yakana tekmeli tepki
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