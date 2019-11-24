Kuran’ı yakana tekmeli tepki

BUGÜN NELER OLDU

Sıksık İslam karşıtı olaylarla gündeme gelen Norveç'te yine İslam karşıtı bir girişim daha yaşandı. Düzenlenen bir gösteride aşırı sağcı bir şahıs, eline aldığı Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Alev alan Kur'an-ı Kerim'i İslam'a hakaret etmek için etrafta toplanan kalabalığa gösteren adama, olay yerinde bulunan Filistinli Müslüman bir genç üzerine atlayarak tekmelerle karşılık verdi. Provokatöre tepki gösteren gence polis müdahale etti. Provokatör ise polise sığındı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, Filistinli gence destek mesajları yağdı.