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'da seçiminin galibi oldu

'da düzenlenen seçimini, mevcut Cumhurbaşkanı kazandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.11.2019 23:26 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 23:27
Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin galibi Klaus Iohannis oldu

Seçimin 10 Kasım'da düzenlenen ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50+1 oranında oy alamaması nedeniyle bugün yapılan ikinci turda, Ulusal Liberal Parti (PNL) adayı Iohannis ile Sosyal Demokrat Parti (PSD) adayı Viorica Dancila yarıştı.

Merkez Seçim Bürosunca (BEC) açıklanan ve kesin olmayan sonuçlara göre, Iohannis oyların yüzde 66,5'ini, rakibi Dancila ise yüzde 33,5'ini aldı.

Yaklaşık 18 milyon seçmenin bulunduğu Romanya'da, 9 milyondan fazla Rumen vatandaşı oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Iohannis, yaptığı açıklamada, seçim zaferini Romanya'nın kazanımı olarak değerlendirerek, "Bugün Avrupalı, modern Romanya kazandı. Bu zaferden sonra yapacağımız, tamir edeceğimiz çok işimiz var." ifadelerini kullandı.

İlk turda, Iohannis yüzde 37,82, Dancila ise yüzde 22,26 oranında oy almıştı.

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Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin galibi Klaus Iohannis oldu
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