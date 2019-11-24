Sanal hayattan kurtulma kampı

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Akıllı telefon kullanımının en yüksek olduğu ülkelerin başında gelen Güney Kore'de gençler arasındaki teknoloji bağımlılığına devlet el attı. 3 yaşındaki çocukların bile akıllı telefonlara bağımlılık seviyesinde olduğu belirlenen ülkede gençlerin yüzde 98'inin akıllı telefon kullandığı ve bunların da yüzde 30'unun bağımlı seviyesinde olduğu belirlendi. Yeni bir uygulama ile gençleri, internet ve akıllı telefon bağımlılıklarından kurtarmak için detoks kampları hayata geçiriliyor. Her beş akıllı telefon kullanıcısından birinin telefon ekranı karşısında 'tehlikeli seviyede' vakit geçirdiği ülkede, detoks kampları hükümete bağlı olarak hizmet veriyor. Aile ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı, ülke genelinde açılan 16 kampta, 400'e yakın genci tedavi altına aldı. Kampa alınan gençler, telefonlarını yetkililere teslim ediyor. 12 gün boyunca da telefonlarına el süremiyorlar. Bu süre zarfında da çeşitli etkinliklerle sosyal faaliyetlerden zevk almayı öğreniyorlar. Gençlere ayrıca akıllı telefonlarını gün içerisinde hangi zamanlarda ve ne kadar kullanmalarının yeterli olacağı da öğretiliyor. Ücretsiz olan bu kamplara katılanlar sadece yemek ücretini ödüyor.