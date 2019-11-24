Terk edilen köyler satılıyor

BUGÜN NELER OLDU

İspanya'da doğum oranlarının düşük olması, nüfusun hızla yaşlanması ve şehirlere göç nedeniyle binlerce köy artık terk edilmiş halde. Ülke genelinde şimdilerde 3 bin 562 köy tamamen terk edilmiş halde. İspanyol makamlarının verilerine göre bu köylere her hafta bir yenisi ekleniyor. Girişimciler ise terk edilen köylere yönelik yeni bir sektör başlattı. Boşalan köyler satılıyor. BBC'deki habere göre söz konusu boş köylerin büyük bir kısmı Galiçya bölgesinde bulunuyor. Bu bölgedeki köylerin 50 bin euro ile 2 milyon euro arasında değişen fiyatlara satılığa çıkarıldığı kaydedildi.