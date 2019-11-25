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Savunma Bakanı Esper, Deniz Kuvvetleri Sekreteri Spencer'ın istifasını istedi

Savunma Bakanı Mark Esper, ABD donanmasındaki özel tim Navy Seal'e bağlı olarak Irak'ta görev yaptığı dönemde, askeri kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunan ’ın durumuna ilişkin ile gizli görüşmeler yapan Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer'ın istifasını istedi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 25.11.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 09:48
ABD Savunma Bakanı Esper, Deniz Kuvvetleri Sekreteri Spencer'ın istifasını istedi

Pentagon'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı Mark Esper, Edward Gallagher'ın durumu da dahil olmak üzere Beyaz Saray ile yaptığı konuşmalara ilişkin üslerine yönelik dürüst davranmadığı gerekçesiyle Spencer'a karşı güvenini kaybetti ve bu nedenle istifasını istedi" ifadeleri yer aldı.

Yapılan görüşmelerle ilgili ABD Savunma Bakanı Esper'in, hiçbir şekilde bilgilendirilmediği ve Spencer'ın askeri yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Gallagher'ın rütbesinin korunması ve bulunduğu rütbeden emekli edilmesine dair Beyaz Saray ile özel görüşmeler yaptığı kaydedildi.
ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Spencer'ın da Esper'in isteği üzerine istifasını açıkladığı belirtildi.

Edward Gallagher, Irak'ta görev yaptığı dönemde askeri kuralları ihlal etmekten federal mahkemece suçlu bulunmuştu. Gallagher'ın suçları arasında yaralı bir kişiyi bıçaklayarak öldürme, silahsız sivillere ateş açma, cesetlerin yanında poz verme gibi suçlar yer alıyor.

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ABD Savunma Bakanı Esper, Deniz Kuvvetleri Sekreteri Spencer'ın istifasını istedi
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