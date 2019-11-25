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'da bir milyar euroluk

'da bir müzede 1 milyar euroya eş değer (yaklaşık 6 milyar 320 milyon lira) hazine ve çalındı.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 12:29
Almanya'da bir milyar euroluk müze soygunu

Almanya merkezli yayın kuruluşu Bild'in haberine göre ülkenin Dresden kentinde yer alan Green Vault Müzesi, bu sabah saatlerinde hırsızların hedefi oldu.

Hırsızların bu sabah yerel saatle 05:00'te müzedeki elektrik devresini kapattığı ve ardından bir camı kırarak içeri girdiği belirtildi.

Lüks bir araçla kaçtığı bilgisi verilen hırsızların bulunması için polis soruşturma başlattı.

Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu müzeden 1 milyar euroya eş değer değerli eşya ve parça çalınmış olabileceği tahmin ediliyor.

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Almanya'da bir milyar euroluk müze soygunu
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