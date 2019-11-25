Hong Kong’da yerel seçimlere rekor katılım

BUGÜN NELER OLDU

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde haziran ayından beri devam eden hükümet karşıtı protestoların gölgesinde halk, dün mahalli seçimler için rekor katılımla sandık başına gitti. Hükümet ve milletvekillerinin Pekin merkezi yönetiminin belirlediği adaylar üzerinden seçildiği tek "tam demokratik" yerel seçimde halk uzun kuyruklar oluşturdu. 7 milyon 400 bin nüfuslu kentte 18 seçim bölgesinde 452 belediye meclisi üyesini belirlemek üzere yapılan seçimlere katılım yüzde 71'i geçti. Seçimin ilk 4 saatinde 1 milyondan fazla seçmen oy kullandı. 2015'teki yerel seçimde ise katılım yüzde 47.1'de kalmış, ilk 4 saatte 340 bin kişi oy vermişti.