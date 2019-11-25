Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İtalya’da sel suları viyadük çökertti

’da sel suları viyadük çökertti

’da yoğun yağış taşkınlara ve sele neden oldu. Bazı bölgelerde evleri su basarken suya kapılan araçlar zarar gördü. Savona-Torino kara yolunda viyadük çökerken, yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 25.11.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 10:00

İtalya'da yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları etkisini göstermeye devam ediyor. Aşırı yağışın görüldüğü ülkenin kuzeyinde bulunan Savona ile Torino arasında A6 otoyolunda bulunan viyadük, yağışların toprağı kaydırması nedeniyle sebebiyle çöktü. İtalya İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri Vigili del Fuoco, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sebebiyle otoyol, çift yönlü trafiğe kapatıldı. Bazı bölgeleri su basarken, Bologna yakınlarındaki Calderara yerleşim yerinde ise araçlar sürüklenerek zarar gördü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya’da sel suları viyadük çökertti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN