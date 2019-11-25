Kan donduran olay! Tecavüz ettiler ardından utanmadan bir de…

İngiltere'de başkent Londra'da meydana gelen son dakika olayı duyanların kanını dondurdu. Londra Soho'da bulunan bir gece kulübüne giden 23 yaşındaki genç kadın kulüpte tek başına dans ederken bir süre sonra yanına iki erkeğin geldiğini gördü. İşte tüm korkunç dakikaların fitilini bu tanışma ateşledi. Genç kadın bir süre bu 2 kişiyle dans ederken bir anda şoka uğradı. Bir anda kendini yerlerde sürüklenirken bulan talihsiz kadın bu iki kişinin tecavüzüne uğradı. Genç kadın kendisine tecavüz eden kişilerin tecavüzün ardından yaptıkları karşısında bir kez daha şoka uğradı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…