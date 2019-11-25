Son Dakika Haberi: Evden gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! En yakın arkadaşını öldürüp…

En yakın arkadaşı ile buluşmaya gidip bir daha geri dönmeyen Ashley Young'ın cansız bedeni brandaya sarılmış halde bulundu. Kan donduran son dakika haberinin ayrıntıları ise adeta kan dondurdu. ABD'nin Michigan eyaletindeki Kalamazoo'da yaşayan Ashley, bir bankanın müşteri hizmetleri bölümünde çalışıyordu. Ayrıca gönüllü olarak yardım kuruluşlarında görev alıyordu.

BİR DAHA HABER ALINAMADI!

Ailesi ve arkadaşlarına da yardım etmekten hiçbir zaman çekinmeyen Ashley'nin en yakın arkadaşlarından biri, Jared Chance idi. Geçmişinde başı dertten kurtulmayan, hırsızlık ve uyuşturucu bulundurma gibi suçlardan sabıkası olan Jared, Ashley'nin en sevdiği arkadaşlarından biriydi. Arkadaşının evine gitmek üzere yola çıkan kadından bir daha haber alınamadı. Vahşetin detayları ise kadını arama çalışmalarında ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…