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Haberi: Evden gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! En yakın arkadaşını öldürüp…

’nin Michigan eyaletinden gelen haberi adeta kan dondurdu. Her bir satırı tüyler ürperten olayda 31 yaşındaki kadın en yakın arkadaşı ile buluşmak için evden çıktı ve bir daha dönmedi. Kayıp ilanı verilerek aranan kadının cansız bedeni arkadaşının evinde parçalara ayrılmış şekilde brandaya sarılmış halde bulundu. Son dakika haberinin detayları ise adeta kan dondurdu…

Giriş Tarihi: 25.11.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 11:33
Son Dakika Haberi: Evden gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! En yakın arkadaşını öldürüp…

En yakın arkadaşı ile buluşmaya gidip bir daha geri dönmeyen Ashley Young'ın cansız bedeni brandaya sarılmış halde bulundu. Kan donduran haberinin ayrıntıları ise adeta kan dondurdu. 'nin Michigan eyaletindeki Kalamazoo'da yaşayan Ashley, bir bankanın müşteri hizmetleri bölümünde çalışıyordu. Ayrıca gönüllü olarak yardım kuruluşlarında görev alıyordu.

BİR DAHA HABER ALINAMADI!

Ailesi ve arkadaşlarına da yardım etmekten hiçbir zaman çekinmeyen Ashley'nin en yakın arkadaşlarından biri, Jared Chance idi. Geçmişinde başı dertten kurtulmayan, hırsızlık ve uyuşturucu bulundurma gibi suçlardan sabıkası olan Jared, Ashley'nin en sevdiği arkadaşlarından biriydi. Arkadaşının evine gitmek üzere yola çıkan kadından bir daha haber alınamadı. Vahşetin detayları ise kadını arama çalışmalarında ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Son Dakika Haberi: Evden gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! En yakın arkadaşını öldürüp…
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