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dakika haberi: Her satırı dehşete düşürüyor! Küçük kızlar aç kalmamak için plastik köpük ve duvar kağıdı yediler

Ukrayna'da yaşanan ve her satırı adeta düşüren olay, bir süredir ülke gündeminin en çok konuşulan dakika haberleri arasında öne çıkıyor. Zira, gelen ihbar üzerine bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri bile gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadılar. Ülkenin Dnipro kentindeki polis ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine iki kız çocuğunun bulunduğu bir eve baskın düzenledi. Operasyonun düzenlendiği evden Diana ve Anya isimli kardeşler kurtarılırken; tüyleri diken diken eden bilgiler de basınla paylaşıldı. Kardeşlerin açlıktan ölmemek için plastik köpük ve duvar kağıdı yedikleri belirtilirken, olayın büyüklüğünü gözler önüne seren şok ayrıntılar da muhabirlere aktarıldı. İşte, Ukrayna'nın konuştuğu son dakika haberine ilişkin bilgiler;

Giriş Tarihi: 25.11.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 17:10
Son dakika haberi: Her satırı dehşete düşürüyor! Küçük kızlar aç kalmamak için plastik köpük ve duvar kağıdı yediler

Ukrayna, bir süredir Diana ve Anya isimli iki kardeşin yaşadığı tüyler ürperten olaylar zincirini konuşuyor. Ülkenin Dnipro kentindeki polis ekipleri, aldıkları dakika ihbarı üzerine şehirdeki bir eve baskın düzenledi. Ekipler, baskın yaptıları evde Diana ve Anya isimli iki kız çocuğunu bulunurken, kızların 25 yaşındaki anneleri ile beraber yaşadığı öğrenilen erkek arkadaşına da ulaştı. Evin içerisindeki manzaraya dikkat kesilen polis ekipleri, gördükleri karşısında adeta şok geçirdiler.

PLASTİK KÖPÜK VE DUVAR KAĞIDI YEDİLER

Küçük kızlar, kurtarıldıkları evden sonra doktor kontrolüne götürülürken ne denli bir vahşet yaşadıkları da gözler önüne serildi. Doktorlar, Diana ve Anya'nın açlıktan ölmemek için plastik köpük ve duvar kağıdı yediklerini basınla paylaştı.

İşte, evden fotoğraflar ve son dakika haberinin detayları;

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Son dakika haberi: Her satırı dehşete düşürüyor! Küçük kızlar aç kalmamak için plastik köpük ve duvar kağıdı yediler
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