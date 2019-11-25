Son dakika haberi: Her satırı dehşete düşürüyor! Küçük kızlar aç kalmamak için plastik köpük ve duvar kağıdı yediler

Ukrayna, bir süredir Diana ve Anya isimli iki kardeşin yaşadığı tüyler ürperten olaylar zincirini konuşuyor. Ülkenin Dnipro kentindeki polis ekipleri, aldıkları son dakika ihbarı üzerine şehirdeki bir eve baskın düzenledi. Ekipler, baskın yaptıları evde Diana ve Anya isimli iki kız çocuğunu bulunurken, kızların 25 yaşındaki anneleri ile beraber yaşadığı öğrenilen erkek arkadaşına da ulaştı. Evin içerisindeki manzaraya dikkat kesilen polis ekipleri, gördükleri karşısında adeta şok geçirdiler.

PLASTİK KÖPÜK VE DUVAR KAĞIDI YEDİLER

Küçük kızlar, kurtarıldıkları evden sonra doktor kontrolüne götürülürken ne denli bir vahşet yaşadıkları da gözler önüne serildi. Doktorlar, Diana ve Anya'nın açlıktan ölmemek için plastik köpük ve duvar kağıdı yediklerini basınla paylaştı.

İşte, evden fotoğraflar ve son dakika haberinin detayları;