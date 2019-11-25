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haberi: Korkunç cinayetin sır perdesi aralandı! Vahşice katledilmişti, katil zanlısının kimliği ilk kez açıklandı!

22 yaşındaki dünyaca ünlü milyarderin kızı davası hakkında yaşanan gelişmesi gündeme oturdu. Sırt çantasıyla uçağa atlayıp tek başına dünyayı gezmek isteyen genç kadının cesedi, bir ormanda toprağın altına gömülü halde bulunmuştu. Doğum gününde kaybolan genç kadının cinayeti savasında yeni deliller mahkemeye sunulmuştu. Konu ile ilgili ayrıntılar gelmeye devam ederken yaşanan son dakika gelişmesi şaşırttı. Mahkeme, genç kadını ilişki sırasında boğarak öldüren adamın kimliğini ilk kez açıkladı. ÜÇ haftalık dava sonuçlanırken konu ile ilgili ayrıntılar sarstı.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 23:43 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 23:43
Son dakika haberi: Korkunç cinayetin sır perdesi aralandı! Vahşice katledilmişti, katil zanlısının kimliği ilk kez açıklandı!

Yaklaşık 1 yıl önce 'da yaşanan dünyaca ünlü milyarderin kızı cinayeti ile ilgili gelen haberi ülke gündemini sarstı. 22 yaşındaki genç kızın vahşice katledilmesinden sonra katil zanlısının savunması ve ortaya çıkan diğer detayları herkesi korkutmuş ancak genç kızın ailesini hüzne boğmuştu. Mahkeme bütün delilleri ve detayları tek tek incelemiş ve en doğru kararı verebilmek adına herkesin savunmasını ortaya çıkarmıştı. Ancak Grace Millane'yi ilişki sıradan boğarak öldüren adamın kimliği ilk kez açıklandı. Üç haftalık davanın sonunda cinayetten suçlu bulunan adamın kim olduğu son dakika olarak açıklanırken geriye acılı ailenin üzüntüsü kaldı.

ÜNLÜ MİLYARDERİN KIZININ CİNAYETİNDE KATİL ZANLISININ KİMLİĞİ AÇIKLANDI!

Yeni Zelanda'da yaşanan Grace Millane cinayeti sonuca ulaştı. Mahkeme, son dakika bilgisi olarak katil zanlısının kimliğini ilk kez açıkladı. Konu ile ilgili gelen detaylar ise korkunçtu.

İşte ayrıntılar...

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Son dakika haberi: Korkunç cinayetin sır perdesi aralandı! Vahşice katledilmişti, katil zanlısının kimliği ilk kez açıklandı!
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