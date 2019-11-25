Son dakika haberi: Korkunç cinayetin sır perdesi aralandı! Vahşice katledilmişti, katil zanlısının kimliği ilk kez açıklandı!

Yaklaşık 1 yıl önce Yeni Zelanda'da yaşanan dünyaca ünlü milyarderin kızı Grace Millane cinayeti ile ilgili gelen son dakika haberi ülke gündemini sarstı. 22 yaşındaki genç kızın vahşice katledilmesinden sonra katil zanlısının savunması ve ortaya çıkan diğer detayları herkesi korkutmuş ancak genç kızın ailesini hüzne boğmuştu. Mahkeme bütün delilleri ve detayları tek tek incelemiş ve en doğru kararı verebilmek adına herkesin savunmasını ortaya çıkarmıştı. Ancak Grace Millane'yi ilişki sıradan boğarak öldüren adamın kimliği ilk kez açıklandı. Üç haftalık davanın sonunda cinayetten suçlu bulunan adamın kim olduğu son dakika olarak açıklanırken geriye acılı ailenin üzüntüsü kaldı.

ÜNLÜ MİLYARDERİN KIZININ CİNAYETİNDE KATİL ZANLISININ KİMLİĞİ AÇIKLANDI!

Yeni Zelanda'da yaşanan Grace Millane cinayeti sonuca ulaştı. Mahkeme, son dakika bilgisi olarak katil zanlısının kimliğini ilk kez açıkladı. Konu ile ilgili gelen detaylar ise korkunçtu.

İşte ayrıntılar...