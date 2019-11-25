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haber: Sevgilisinin gizli telefonundaki mide bulandıran görüntülere dayanamamıştı! O mesajları ortaya çıktı

İngiltere'de geçtiğimiz aylarda yaşanan ve ülke ajansları tarafından olarak duyurulan mide bulandıran olaya ilişkin yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Bilindiği gibi, ünlü bir giyim mağazasında çalışmakta olan 21 yaşındaki Lydia Roberts isimli kadın, iş adamı olan Adam Wells ile iki yıldır süren mutlu bir ililişki yaşıyordu. Genç kadınının kurduğu hayaller, sevgilisinin gizli telefonunu bulana kadar sürmüştü. Wells'in gizli bir telefonu olduğunu keşfeden 21 yaşındaki kadın, telefonda gördüklerine dayanamayıp intihar etti. Genç kadının arkadaşına attığı son mesajlar ise günyüzüne çıktı. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 11:14
Son dakika haber: Sevgilisinin gizli telefonundaki mide bulandıran görüntülere dayanamamıştı! O mesajları ortaya çıktı


İngiltere medyası, geçtiğimiz aydan bu yana, 21 yaşındaki Lydia Roberts'ın başına gelenleri haberi olarak okuyucularına aktarmaya devam ediyor. Zira, ünlü bir giyim mağazasında çalışmakta olan kadın, iş adamı Adam Wells ile ilişki yaşıyordu. İkili o kadar mutluydu ki, evlilik hayalleri kurmaya çoktan başlamıştı. Genç çiftin mutlu hayalleri, Lydia'nın sevgilisinin gizli bir telefonu olduğunu bulması ile adeta tuzla buz oldu. Telefonu bulduktan sonra tuş kilidini de açan genç kadın, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık geçirdi ve nasıl bir tepki vereceğini bilemedi.

O MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Erkek arkadaşı Adam Wells ile telefonda buldukları üzerine tartıştan Lydia'nın dünyası adeta başına yıkıldı. Sevgilisi ile yüzleşen genç kadın, intihar ederek hayatına son verdi. Genç kadının arkadaşına attığı son mesajlar ise ortaya çıktı

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Son dakika haber: Sevgilisinin gizli telefonundaki mide bulandıran görüntülere dayanamamıştı! O mesajları ortaya çıktı
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