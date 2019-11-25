Son dakika haber: Sevgilisinin gizli telefonundaki mide bulandıran görüntülere dayanamamıştı! O mesajları ortaya çıktı



İngiltere medyası, geçtiğimiz aydan bu yana, 21 yaşındaki Lydia Roberts'ın başına gelenleri son dakika haberi olarak okuyucularına aktarmaya devam ediyor. Zira, ünlü bir giyim mağazasında çalışmakta olan kadın, iş adamı Adam Wells ile ilişki yaşıyordu. İkili o kadar mutluydu ki, evlilik hayalleri kurmaya çoktan başlamıştı. Genç çiftin mutlu hayalleri, Lydia'nın sevgilisinin gizli bir telefonu olduğunu bulması ile adeta tuzla buz oldu. Telefonu bulduktan sonra tuş kilidini de açan genç kadın, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık geçirdi ve nasıl bir tepki vereceğini bilemedi.

O MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Erkek arkadaşı Adam Wells ile telefonda buldukları üzerine tartıştan Lydia'nın dünyası adeta başına yıkıldı. Sevgilisi ile yüzleşen genç kadın, intihar ederek hayatına son verdi. Genç kadının arkadaşına attığı son mesajlar ise ortaya çıktı