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Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından 'ndan flaş açıklama!

Arnavutluk'un Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. , konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Arnavutluk Hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olan , ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 14:47 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 14:56
Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!

Arnavutluk'un Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA!

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu afet sonucu yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve Arnavutluk halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu felakette de Arnavutluk'un yanındadır." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'den bir arama kurtarma ve sağlık ekibinin, askeri uçakla Tiran'a intikal edeceği vurgulanan açıklamada, "Arnavutluk Hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olan Türkiye, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır." denildi.

Arnavutluk'ta şiddetli deprem! Ölü sayısı artıyor

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Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
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