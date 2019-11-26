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Çavuşoğlu: "Yunanistan'daki azınlığın haklarını korumaya devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan'daki azınlığın Atina ve Lozan Antlaşmalarından kaynaklanan haklarını korumaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.11.2019 15:42
Çavuşoğlu: Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığın haklarını korumaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığın Atina ve Lozan Antlaşmalarından kaynaklanan haklarını korumaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'yi Dışişleri Bakanlığı Konutu'nda kabul etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın da hazır bulunduğu görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, "Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığın Atina ve Lozan Antlaşmalarından kaynaklanan haklarını korumaya devam edeceğiz. Baskılara karşı yılmayan Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye desteğimizi yineledik." ifadelerini kullandı.

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Çavuşoğlu: "Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığın haklarını korumaya devam edeceğiz"
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