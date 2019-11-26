Cinsel istismarla suçlanan eski piskopos Zanchetta Arjantin'de

"Ağır ve sürekli cinsel istismarda bulunmakla" itham edilen Zanchetta, hakim karşısına çıkmak üzere avukatı Javier Belda Iniesta ile birlikte Arjantin'e ulaştı.

Zanchetta'nın, yarın, hakkındaki suçlamalar nedeniyle eski görev yeri Arjantin'in kuzeyindeki Salta'ya bağlı Oran şehrinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Eski piskoposun avukatı Iniesta, Zanchetta hakkında uluslararası yakalama kararı talep edilmesinin ardından, müvekkilinin saklanmadığını, kanundan kaçmadığını ve yargı ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Cinsel istismar suçlarıyla ilgilenen Savcı Maria Soledad Filtrin, Vatikan'da yaşayan Zanchetta hakkında, arama ve e-postalara cevap vermemesi üzerine, uluslararası yakalama kararı talep etmiş ve Zanchetta'nın katılmaması durumunda davanın gıyabında devam etmesi için de başvuruda bulunmuştu.

Filtrin, Zanchetta hakkında geçen temmuzda yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan psikiyatrik ve psikolojik uzman raporunu da talep etmişti. Raporda, Zanchetta'nın "psikopatik, manipülatif kişilik özelliklerine sahip" ve "empati duygusu gelişmemiş" bir kişi olarak tanımlandığı öğrenilmişti.

Zanchetta hakkındaki cinsel taciz suçlamaları, iki kişinin geçen şubatta, piskoposun Arjantin'de görev yaptığı 2016-2017 yıllarında kendilerine cinsel tacizde bulunduğu yönündeki şikayetleriyle ortaya çıkmıştı.

Gustavo Zanchetta, 2017'de Papa tarafından Vatikan bünyesindeki önemli mali kuruluşlardan ve dünya çapında 5 binden fazla mülkün idaresini elinde bulunduran APSA merkez yönetim kurulu üyesi olarak olarak atanmıştı.