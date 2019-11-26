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Emekli Türk, markette çöken raf altında öldü

Giriş Tarihi: 26.11.2019
ALMANYA'NIN Köln kentinde Ahmet Özdemir (69) isimli Türk vatandaşı, alış-veriş için gittiği yapı marketinde çöken rafın altında kalarak hayatını kaybetti. Alman gazetelerinin duyurduğu habere göre, emekli olan Ahmet Özdemir, yapı marketinden aldığı malzemeleri aracına yüklerken, inşaat malzemelerinin bulunduğu raf aniden üzerine devrildi. Kaza yerine gelen ambulanstaki doktorların müdahalelerine rağmen Trabzonlu olduğu belirtilen Özdemir, kurtarılamadı. Polisin olay hakkındaki çok yönlü soruşturmasının devam ettiği bildirildi. Köln'ün Nippes semtinde oturan Ahmet Özdemir'in 2'si kız 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. DHA
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Emekli Türk, markette çöken raf altında öldü
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