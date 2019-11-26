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lideri Heniyye: "Seçimler konusunda olumlu cevap verdik"

Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Merkez Komitesi Başkanı 'a genel seçimle ilgili olumlu cevap verdiklerini belirtti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.11.2019 22:37
Hamas lideri Heniyye: Seçimler konusunda olumlu cevap verdik

Heniyye, Gazze'ye gelen Nasır liderliğindeki heyet ile yapılan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Hamas lideri, "Filistin seçimleri konusunda olumlu cevabımızı verdik." diyerek, seçimlere katılacaklarını ifade etti.

Oy verme işlemlerinin Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de de yapılması gerektiğini vurgulayan Heniyye, yalnız Kudüs'te yapılmasının ise kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Heniyye ayrıca, seçim komitesinin başarısının iş birliğine dayalı olduğunu, seçimlerin şu an Filistin'in içinde bulunduğu çıkmaz ve bölünmeye son verilmesi anlamına geleceğine işaret etti.

"SEÇİMLERİN, NEFRETİ ORTADAN KALDIRABİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Toplantıda konuşan Hanna Nasır da "Hamas, yumuşak yaklaşımıyla seçimlere katılmayı kabul etti. Bu seçimlerin, nefreti ortadan kaldırabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır liderliğindeki heyet, genel seçimlerin yapılması konusunda Filistinli gruplarla istişare için dün Gazze'ye gelmişti.

ABBAS, SEÇİMLER İÇİN HAZIRLIK TALİMATI VERMİŞTİ

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

Seçimlerin düzenlenme tarihine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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Hamas lideri Heniyye: "Seçimler konusunda olumlu cevap verdik"
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