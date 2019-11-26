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’ta hükümet de direniyor göstericiler de

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Irak’ta hükümet de direniyor göstericiler de
Irak'ta yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla başlayan ve haftalardır devam eden gösterilerde son dört günde 11 kişi hayatını kaybetti. Başbakan Adil Abdulmehdi, meydanlardan yükselen "istifa" talebine karşı direnirken, hükümete karşı güvenini kaybeden göstericiler de sokağı terk etmemekteki ısrarını sürdürüyor. Abdulmehdi, Meclisin en büyük iki grubu olan "Sairun" ve "Fetih" koalisyonlarının anlaşıp hem hükümet başkanı hem de kabine konusunda alternatif bulmaları halinde istifa edebileceğini söylüyor. Başbakan, aksi halde ülkede siyasi boşluk oluşacağı ve kaosa sürüklenileceği uyarısı yapıyor. Ancak Abdulmehdi'nin söz konusu iki grubun ortak bir aday üzerinde anlaşmasının zor olduğunu bildiği için "işi çıkmaza soktuğu" yorumları yapılıyor.
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Irak’ta hükümet de direniyor göstericiler de
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