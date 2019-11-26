Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İranlı yetkiliden, "gösteriler sırasında 7 bin kişi gözaltına alındı" açıklaması

İranlı yetkiliden, "gösteriler sırasında 7 bin kişi gözaltına alındı" açıklaması

Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi Hüseyni, geçen haftaki zammı protestolarında 7 bin kişinin gözaltına alındığını söyledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.11.2019 23:31 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 23:34
İranlı yetkiliden, gösteriler sırasında 7 bin kişi gözaltına alındı açıklaması

"Entekhab" sitesindeki habere göre, Hüseyni benzine yapılan yüzde 300 zam nedeniyle geçen hafta yapılan gösterilerin ardından 7 bin kişinin gözaltına alındığını ancak konuyla ilgili kesin bilgilerin resmi makamlar tarafından açıklanması gerektiğini ifade etti.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İranlı yetkiliden, "gösteriler sırasında 7 bin kişi gözaltına alındı" açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN