Kış EXPO’su turistik faaliyetleri geliştirdi

Xinjiang Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kış Expo'sunun ana teması "Xinjiang, Güzel Bir Yer: İpek Yolu Turuyla Kışın Tadını Çıkarmak" olarak belirlendi.

400'DEN FAZLA ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kasım 2019 ile Mart 2020 arasında gerçekleşecek organizasyon kapsamında bölge genelinde 400'den fazla kültür ve turizm etkinliği düzenlenecek.

Kış Expo'sunun açılış töreni Altay kentinde, İpek Yolu Kar ve Buz Festivali'nin açılış töreni ise Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi kentinde yapılacak.

Bununla beraber, "Xinjiang Kış Kültür ve Turizm Sezonu" etkinlikleri serisinin yanı sıra, Güney Xinjiang'ın örf ve âdetlerine dair etkinlikler gerçekleştirilecek.

Bu yılki Kış Expo'su çerçevesinde ayrıca 30. Kuzeybatı Turizm İşbirliği Konferansı, Xinjiang Dünya Yüksek Dağlar Kayak Ekonomi Forumu, Buz ve Kar Kültürü Forumu ve Sanat ve Yaratıcılık Zirvesi Forumu olmak üzere üç konferans düzenlenecek. Organizasyon kapsamında Altay ve Urumçi'de ürün sergileri ile kültür ve turizm sergisi olmak üzere toplam dört sergi ziyaret edilebilecek.

Diğer yandan, fuar alanında buz ve kar turizmi pavyonu, kış sporları salonu ve ekipman salonu da kurulacak.

2016'DAN BU YANA HER YIL DÜZENLENİYOR

Altay, 27-30 Kasım tarihleri arasında buz ve kar ekipmanları sergisi ile buz ve kar kültürü sergisine ev sahipliği yapacak.

Bunun yanında, 13-15 Aralık günleri arasında Urumçi Uluslararası Sergi Merkezi'nde de kış turizmi ürünleri sergilenecek.

Fuar kapsamında, ayrıca Altay kentinde "Çin'in Kar Başkenti" temalı fotoğraf sergisi, Urumçi'de de Kış Kültür ve Turizm Uluslararası Fotoğraf Sergisi düzenlenecek.

Xinjiang Kış Turizmi Endüstrisi Fuarı, 2006 yılından bu yana her yıl düzenleniyor.