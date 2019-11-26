Putin, ocak ayında Türkiye’ye geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ocak ayının ilk yarısında Türkiye'ye geliyor. Gündemde başta Suriye olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkilerin olması bekleniyor. Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov, Putin'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Türkakım Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış törenine katılmak için ocak ayının ilk 10 günü içerisinde Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını duyurdu. Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son telefon görüşmelerinden birinde Putin ve Erdoğan, 2020 Ocak ayının ilk 10 gününde, TürkAkım Projesi'nin yüzey bölümünün hazır olacağı konusunda anlaştılar. Putin'in Türkiye'ye potansiyel ziyaretini de görüştüler. Bu ziyaret şu anda planlanıyor" dedi. Peskov, ziyaretin tarihi ile ilgili ise net bilgi vermedi. ANKARA