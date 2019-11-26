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Rusya'dan 'li teröristlere tehdit gibi uyarı: İyi sonuçlanmaz

Dışişleri Bakanı Lavrov, " Demokratik Güçleri'nin Suriye'ye için dönen 'nin desteğine tekrar güvenmesi iyi sonuçlanmaz. Kürtlere, sözlerinde durmalarını ve konjonktür açısından şüpheli eylemlerde bulunmamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.11.2019 19:04 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 19:05
Rusya'dan YPG'li teröristlere tehdit gibi uyarı: İyi sonuçlanmaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki eylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Lavrov, İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson ile başkent Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki eylemlerini değerlendirdi.

YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yapıcı olmayan eylemlerde bulunduğuna dikkati çeken Lavrov, "Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'ye petrol için dönen ABD'nin desteğine güvenmesi iyi sonuçlanmaz. Kürtlere, kendi sözlerinde durmalarını ve konjonktür açısından şüpheli eylemlerde bulunmamalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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Rusya'dan YPG'li teröristlere tehdit gibi uyarı: İyi sonuçlanmaz
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