Terör örgütü PKK/YPG Resulayn'da sivilleri katletti. Çok sayıda ölü ve yaralı var

Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf kasabasında terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.







Suriye'de Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf kasabasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 17 kişi hayatını kaybederken, en az 20 kişi de yaralandı. İşlek bir pazar alanında gerçekleştirilen saldırıda çevredeki araçlar ve tezgâhlar büyük hasar gördü.







Yerel kaynaklara göre saldırı, siviller alışveriş yaptığı sırada meydana geldi. Patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.





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