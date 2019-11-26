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Terör örgütü / 'da sivilleri katletti. Çok sayıda ölü ve yaralı var

MSB: /, batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 26.11.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 19:22
Terör örgütü PKK/YPG Resulayn'da sivilleri katletti. Çok sayıda ölü ve yaralı var

Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf kasabasında terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.



Suriye'de Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf kasabasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 17 kişi hayatını kaybederken, en az 20 kişi de yaralandı. İşlek bir pazar alanında gerçekleştirilen saldırıda çevredeki araçlar ve tezgâhlar büyük hasar gördü.



Yerel kaynaklara göre saldırı, siviller alışveriş yaptığı sırada meydana geldi. Patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

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Terör örgütü PKK/YPG Resulayn'da sivilleri katletti. Çok sayıda ölü ve yaralı var
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