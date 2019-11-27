AB'den İsrail'e büyük bir şok... Barışa engel teşkil ediyor

Mogherini, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Hepimiz biliyoruz ki iki devletli çözüm, barış ve kutsal toprakların güvenliği için en iyi ve tek gerçekçi şanstır." ifadesini kullandı.

Yahudi yerleşim birimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu vurgulayan Mogherini, "Yerleşim birimleri barışa engel teşkil ediyor ve iki devletli çözüme tehdit oluşturuyor." dedi.

Mogherini, Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasının Kudüs'ün olası iki devletli çözümde tarafların başkenti olabilme ihtimalini "ciddi biçimde zayıflattığını" belirterek güçlü siyasi irade ortaya konmadıkça bölgede barışa ulaşılamayacağını sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.