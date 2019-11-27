Arnavutluk'taki depremden yaralı kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Arnavutluk'ta dün yaşanan depremde yaralanan Cüneyt Kılınçpınar için havalandı. İzmir'de yaşayan ve çalıştığı firmanın Arnavutluk şubesine eğitim vermek için gittiği ülkede afeti yaşayan Kılınçpınar, kendisini Tiran'dan İzmir'e nakleden ambulans uçakta, yaşadıklarını AA'ya anlattı.

Depremden sağ kurtulduğuna inanamadığını ifade eden Kılınçpınar, "İzmir'den iş icabı geldim. Talihsizlik, kaza, bir doğal afet diyelim, depreme yakalandık. Allah'a şükür sağ salim kurtulduk. Arkadaşlarım da kurtuldu." dedi.

Deprem sonrasında belinde sakatlık oluştuğunu belirten Kılınçpınar, "Sağlık Bakanımız beni alması için uçak göndermiş. Büyüklerimiz, devletimiz sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kılınçpınar, deprem anına ilişkin şunları aktardı:

"Önce iki kez arka arkaya küçük sarsıntı oldu. Hemen dışarı çıktık, biraz dolaştık. Binaya tekrar girdiğimizde üçüncü deprem çok kuvvetli geldi, yıktı. İçeri gireli henüz 5-10 dakika olmuştu."

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren Kılınçpınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.