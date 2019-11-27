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Bütün ülke bu olayı konuşuyor... Kışladaki askerler yanlışlıkla füzeyi ateşlediler

bir hangarda kazara hava füzesi ateşleyen iki Rus askerine, yaklaşık 500 bin dolar (31 milyon ruble) para cezası verdi.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 21:02 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 21:03
Bütün ülke bu olayı konuşuyor... Kışladaki askerler yanlışlıkla füzeyi ateşlediler

Ekim 2017'de Kırım'daki Saki Hava Üssü'ndeki bir hangarda bulunan Suhoy Su-30SM savaş uçağının hava füzesi olan Kh-29TD'yi kazara ateşleyen iki Rus askere 500 bin dolar para cezası verildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre bir eğitim faaliyetinden sonra Su-30SM savaş uçağındaki iki Kh-29TD füzesinin durumunu kontrol etmekle görevlendirilen Nikolay Zverev ve Aleksey Chebanov, 4 metre uzunluğundaki füzelerden birini kazara ateşledi.

Hangarın kapısını ve duvarın bir bölümünü yıkan füze, yol boyunca füze testlerinde kullanılan bir çok ekipmanla birlikte bir füzeyi de imha etti.

PİMİ KONTROL ETMEDİLER

Askeri mahkemede yargılanan askerlerin, motorun çalışmasını önleyen emniyet pimini kontrol etme konusundaki talimata uymadığı belirtildi.

Füzenin savaş başlığı taşımaması, dolayısıyla bir patlamanın gerçekleşmemesi büyük bir felaketi önledi. Ancak yine de çarpma sonrası oluşan hasar, oldukça ağır bir para cezasına dönüşüyor.

Kırım Askeri Mahkemesi, güdümlü füzeyi ateşleyen askerlerin 500 bin dolar (31 milyon ruble) para cezası ödemesine hükmetti.

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Bütün ülke bu olayı konuşuyor... Kışladaki askerler yanlışlıkla füzeyi ateşlediler
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