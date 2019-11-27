Kayıp Mustafa’yı İtalyan kayınpederi öldürmüş

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Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti'ndeki Sontheim kasabasında yaşayan ve 11 yıldır kayıp olan Mustafa Şahin'in (24) İtalyan kayınpederi Alfonso P. (55) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil Alfonso P., olay günü damadını işyerinden alıp kiraladığı garaja götürdü. Burada damadını bir akrabasının yardımıyla "Türk ve Müslüman olduğu için" öldürdü. İki çocuk babası Mustafa'nın ortadan kaybolmasından sonra kayıp ilanı verildi, ama bulunamadı. Cinayet, Alfonso P.'nin oğulları Giovanni (33) ve Giacomo (31) ile birlikte iki kişiyi daha öldürmesinden sonra ortaya çıktı. Baba ve iki oğlu 2014 yılında bu kez kızlarının yeni kocasını ve Mustafa Şahin'in öldürüldüğü garajın sahibi Alman'ı öldürdü. Kurbanın hesabından çekilen paraların izini süren polis, sonunda üç cinayeti çözmeyi başardı. Olayla ilgili dava açıldı.ELLWANGEN