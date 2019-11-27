Kedi yavrusu sandı, 2 ay evinde besledi! Veteriner muayenesinde...
Arjantin'de Florencia Lobo adlı bir kişi, ölü bir kedinin yanında bulduğu hayvanları 2 ay evinde besledi. Hayvanları veterinere götürdüğünde şaşırtan gerçekle karşılaştı. veteriner, başta hayvanın ne olduğunu bilemediğini ancak "kesinlikle normal bir kedi olmadığını" söyledi. Evinde beslediği hayvan...
Giriş Tarihi: 27.11.2019 09:51Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 09:54
Santa Rosa de Leales kasabasında yaşayan Lobo, yol kenarında bulduğu ve 2 ay evde beslediği hayvanların puma olduğunu veteriner muayenesinde öğrendi.