Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Kosova Cumhurbaşkanı Arnavutluk'ta açıklama yaparken depreme yakalandı

Cumhurbaşkanı Arnavutluk'ta açıklama yaparken depreme yakalandı

Arnavutluk'un Durs şehrini ziyaret eden , açıklama yaptığı sırada 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. O anlar, Arnavutluk’un televizyon kanalı A2’nin kameralarına yansıdı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 27.11.2019 23:04
Kosova Cumhurbaşkanı Arnavutluk'ta açıklama yaparken depreme yakalandı

Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi dün sabah Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Durs şehrini ziyaret etti. Thaçi ziyareti kapsamında deprem bölgesinde basına açıklama yaptığı sırada, 5,6 büyüklüğünde deprem daha oldu. Deprem sırasında yaşanan panik anları ise Arnavutluk'un televizyon kanalı A2'nin kameralarına yansıdı.

Merkezi Arnavutluk'un Durs şehri olan deprem, Balkan ülkeleri Kosova, Karadağ, Yunanistan, Sırbistan'da da hissedildi. Deprem büyüklüğünün ise 5,6 olduğu belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kosova Cumhurbaşkanı Arnavutluk'ta açıklama yaparken depreme yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN