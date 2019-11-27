Rusya alarmda! Çiftlik arazisinde bulduğu poşetlerden vücut parçaları çıktı!

Rusya'da HIV virüsü taşıyan hastalar dahil olmak üzere ameliyat olan birçok hastadan alınan parçalar ve tıbbi atıklar poşetler içerisinde bir çiftliğin arazisinde bulundu.

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine bağlı Zlatoust şehrinde çiftlik sahibi bir kadın, kendi arazisinde poşetlenerek atılmış et parçaları buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede paketlerin içinde et parçalarının yanı sıra şırıngalar ve serumlar da buldu. Poşetlerin hayvanlar tarafından karıştırılmasından dolayı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Tıbbi atık ekibi ve uzmanlar, et parçalarını toparlayarak laboratuvara götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



